В городе Карабулаке Ингушетии оказали помощь семье мобилизованного

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Сотрудники мэрии Карабулака посетили семью жителя города, мобилизованного в зону проведения специальной военной операции.

В администрации муниципального образования сообщили, что родным военнослужащего передали 100 тыс. рублей. Помощь была оказана из средств резервного фонда Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова. Также семью поддержали продуктами питания первой необходимости.

Заместитель главы города Азраил Джандигов пообщался с родными военнослужащего, поинтересовался, что их волнует, нужно ли содействие от органов муниципальной власти в решении каких-либо вопросов. Поступившие в рамках визита просьбы и пожелания взяты на контроль.

«Поддержка семьям мобилизованных оказывается на регулярной основе, обращения от родных военнослужащих рассматриваются в приоритетном порядке», — подчеркнул Джандигов.

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