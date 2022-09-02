В городе Карабулаке Ингушетии открыли мемориальную доску в честь Героя России Адама Хамхоева

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в мероприятии приняли участие отец и мать Адама Ерахи и Хадишат Хамхоевы, представители муниципальных органов власти и учебного заведения.

В своём выступлении врио главы города Иналук Мальсагов отметил, что во все времена лучшие сыны ингушского народа доблестно сражались, защищая своё Отечество. «Конечно, тяжело осознавать боль утраты, это невосполнимая утрата для родителей. Если уж так суждено, наверное, для мужчины, для воина, для ингуша — это достойная и почётная смерть, защищая интересы Родины», — подчеркнул он, выразив соболезнования его родителям.

Также дань уважения погибшему герою и слова поддержки его родным высказали директор школы № 2 Яхья Боков, председатель городского Совета депутатов Магомед Мартазанов и его заместитель Микаил Зангиев.

Классный руководитель Адама Зина Бесаева, отметила, что он был «добросовестным учеником, воспитывался в хорошей семье, отличался порядочностью».

Напомним, гвардии-капитан Адам Хамхоев был командиром десантно-штурмовой роты 31-й отдельной гвардейской бригады Воздушно-десантных войск. В составе своего подразделения он принимал участие в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. В ходе наступательной операции был тяжело ранен. Серьёзное ранение требовало немедленной госпитализации, однако он не оставил своих сослуживцев и, отказавшись от эвакуации, весь следующий день продолжал командовать ротой на передовой. Умер от последствий ранения 21 мая 2022 года.

Указом Президента Владимира Путина от 27 июня за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, гвардии капитану Хамхоеву Адаму Ерахиевичу присвоено звание Героя Российской Федерации. Он также награжден орденом Мужества.