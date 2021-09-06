В городе Карабулаке Ингушетии открыли вторую с начала учебного года школу на 720 мест

«Вот уже вторая новая школа распахивает двери для юных карабулакцев. Новая школа, как и та, что мы сдали несколькими днями раньше, — это учебное заведение современного типа, обеспеченное всем необходимым. Кабинеты физики и химии имеют лаборатории. Имеется кабинет информатики, два лингафонных кабинета, столярная и слесарная мастерские, кабинет кулинарии и швейного дела, кабинет проектирования и моделирования. Учителям и детям созданы все условия для полноценного образовательного процесса и физического воспитания», — сказал в своем выступлении, посетивший мероприятие, Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Руководитель субъекта отметил помощь федерального центра в наращивании темпов строительства школьных зданий, а также поддержку Президента России Владимира Путина и партийного проекта «Единой России» «Новая школа».

По его словам, для ликвидации нехватки мест в школах и перехода на обучение в одну смену за пять лет региону необходимо дополнительно построить 34 общеобразовательные организации на более чем 21 тыс. ученических мест.

«Мы делаем все возможное, чтобы выполнить эту программу. В рамках нацпроекта «Образование» и других госпрограмм уже построено и ведутся строительство и реконструкция 22 общеобразовательных организаций общей мощностью 15 254 ученических места. Но даже при таких темпах строительства новых школ, полностью решить вопрос перехода на односменное обучение в регионе мы сможем не ранее 2025 года. В связи с приростом населения, новые школы надо будет строить и в последующем, иначе снова появится дефицит ученических мест. При этом нам необходимо стремиться к тому, чтобы в республике было как можно больше школ, дающих качественное образование, воспитывающих детей в духе любви к Отечеству, к семье, к стране, бережного отношения к природе. Надо добиваться того, чтобы по примеру средней школы номер три города Карабулака, как можно больше школ входило в число 500 лучших в России», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Напомним, в 2021 году в рамках нацпроекта «Образование» ведется строительство 14 общеобразовательных организаций и 9 детских садов. Указанные объекты планируются к вводу до конца текущего года. В 2022 году планируется ввести в эксплуатацию 8 общеобразовательных организаций.