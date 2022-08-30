В городе Карабулаке Ингушетии после ремонта открылась модернизированная детская школа искусств

На открытии присутствовала и министр культуры Залина Льянова, которая высоко оценила качество проведенных работ, отметив, что открытие ДШИ стало большим культурным событием для республики. Вместе с директором школы Мусой Мартазановым она осмотрела помещения, где с нового учебного года будут заниматься дети, а также двор и прилегающую территорию.

«Это долгожданное и радостное событие для всех жителей города, особенно для воспитанников художественной школы, родителей и педагогического коллектива. Значимость этого события подчеркивается тем, что капитальный ремонт старого здания был проведен в кратчайшие сроки, чтобы учащиеся могли с началом нового учебного года приступить к занятиям. Отмечу, что после модернизации в помещениях стало намного светлее и просторнее. Уверена, что теперь ученикам и преподавателям будет гораздо легче сосредоточиться на учебном процессе. Я поздравляю вас всех с этим радостным и знаменательным событием, которое стало возможно благодаря нацпроекту «Культура», — сказала Льянова.

Напомним, работы на объекте проводились в рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».

Нацпроект «Культура» разработан в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Его реализация началась 1 января 2019 года. В структуру нацпроекта входят три федеральных проекта: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура».