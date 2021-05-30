В городе Карабулаке Ингушетии предвыборное голосование партии «Единая Россия» проходит без нарушений

«В городе всего два участка, явка избирателей хорошая. Как избирателей, так и кандидатов тут на месте по процедуре предварительного голосования консультируют наши специалисты. Голосование проходит спокойно, без нарушений, жалоб не поступало», — сказала Ахриева.

По ее словам, ночью все помещения для голосований прошли санитарную обработку.

«Дезинфицирующим раствором обработали дверные ручки, выключатели и все поверхности», — добавила председатель участка.

Все вопросы, возникающие в ходе предварительного голосования на сайте PG. ER. RU, жители Ингушетии могут задать операторам ситуационных центров.

«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.