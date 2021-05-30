В городе Карабулаке Ингушетии предвыборное голосование партии «Единая Россия» проходит без нарушений
Предвыборное голосование партии «Единая Россия» на избирательных участках Карабулака проходит без нарушений, жалоб не поступало, сообщила газете «Ингушетия» председатель участка Марем Ахриева.
«В городе всего два участка, явка избирателей хорошая. Как избирателей, так и кандидатов тут на месте по процедуре предварительного голосования консультируют наши специалисты. Голосование проходит спокойно, без нарушений, жалоб не поступало», — сказала Ахриева.
По ее словам, ночью все помещения для голосований прошли санитарную обработку.
«Дезинфицирующим раствором обработали дверные ручки, выключатели и все поверхности», — добавила председатель участка.
Все вопросы, возникающие в ходе предварительного голосования на сайте PG. ER. RU, жители Ингушетии могут задать операторам ситуационных центров.
«Единая Россия» — единственная партия в стране, которая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня на основании мнения избирателей, проводя всенародное предварительное голосование.