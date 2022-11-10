В городе Карабулаке Ингушетии продолжается благоустройство улицы Малгобекской

Как сообщили в мэрии города, на объекте намечено устройство асфальтобетонного покрытия дороги, тротуара и освещения. Участок улицы Малгобекской протяжённостью 140 метров соединяет улицы Пушкина и Толстого, где расположены школа и детский сад.

С завершением работ жителям четвёртого микрорайона, пешеходам и автомобилистам, учащимся и педагогам, сотрудникам данных учреждений станет удобнее добираться к указанным образовательным объектам.