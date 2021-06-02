В городе Карабулаке Ингушетии продолжается строительство детского сада в рамках нацпроекта «Демография»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, образовательный объект возводится на улице Джейрахской в рамках национального проекта «Демография».

По информации представителя подрядной организации Исропила Даурбекова, практически завершён цокольный этаж, в течение ближайших двух дней планируется заливка монолитного каркаса первого этажа. Общий объём выполненных работ на стройплощадке оценивается примерно в 25 процентов.

По словам вице-мэра Карабулака Азраила Джандигова, стройфирма обещает сдать социально важный объект в эксплуатацию до конца 2021 года.