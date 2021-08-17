В городе Карабулаке Ингушетии прошел республиканский этап фестиваля дворового футбола 6×6

В соревнованиях принимали участие команды — победители муниципальных этапов: «Карабулак», «Хамхи» (г. Сунжа), «Магистраль» (с. п. Плиево), «Сай» (с. п. Ачалуки).

Турнир на центральном стадионе города проходил по олимпийской системе. По итогам соревнований победителем стала плиевская команда, на втором месте карабулакчане, замкнули призовую тройку сунженцы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, в рамках спортивного мероприятия состоялся также конкурс по чеканке мяча, в котором первое место занял представитель команды «Хамхи» Ахмед Бекботов, набивший мяч 556 раз.

Все участники соревнований получили памятные сувениры, а победители — грамоты и ценные подарки.