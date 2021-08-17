Футбол

В городе Карабулаке Ингушетии прошел республиканский этап фестиваля дворового футбола 6×6

0

В Карабулаке прошёл региональный этап фестиваля дворового футбола 6×6, организованный Общероссийской общественной физкультурно-спортивной организацией «Всероссийская федерация школьного спорта».

В соревнованиях принимали участие команды — победители муниципальных этапов: «Карабулак», «Хамхи» (г. Сунжа), «Магистраль» (с. п. Плиево), «Сай» (с. п. Ачалуки).

Турнир на центральном стадионе города проходил по олимпийской системе. По итогам соревнований победителем стала плиевская команда, на втором месте карабулакчане, замкнули призовую тройку сунженцы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, в рамках спортивного мероприятия состоялся также конкурс по чеканке мяча, в котором первое место занял представитель команды «Хамхи» Ахмед Бекботов, набивший мяч 556 раз.

Все участники соревнований получили памятные сувениры, а победители — грамоты и ценные подарки.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Битва Севера и Юга»: онлайн-турнир по игре World of Tanks от «Ростелекома» посмотрело более четверти миллиона человек
Мэр Назрани оценил ситуацию в городе после мощного ливня
За сутки в Ингушетии умерло 3 человека, 79 новых случаев Covid-19
Погибшие 12 лет назад при теракте в городе Назрани достойны вечной памяти и благодарности — Калиматов
В Ингушетии прошёл оздоровительный велопробег Магас — Малгобек
Из-за роста заболеваемости Covid-19 в Ингушетии за месяц в два раза увеличен коечный фонд
На стометровой башне Согласия в столице Ингушетии установят триколор в честь Дня флага России
Пять населенных пунктов Ингушетии испытывают трудности с питьевой водой
В Ингушетию за неделю поступило около 170 тыс. доз вакцины против коронавируса
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России
В Магасе проходит благотворительная выставка Заура Плиева «Жизнь в черно-белом цвете»

Главное

Яндекс.Метрика

 