В городе Карабулаке Ингушетии прошла командно-штабная тренировка на случай ЧС

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в рамках тренировки состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором была отработана вводная по учениям. Она включала в себя прогноз возникновения ЧС (подтопление территорий, размыв берегов рек, подмыв опор мостов, обрыв ЛЭП) в связи с ливневыми дождями со снегом и шквалистым усилением ветра.

Следующим этапом стало проведение смотра личного состава, сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.