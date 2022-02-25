В городе Карабулаке Ингушетии прошла командно-штабная тренировка на случай ЧС

0

В Карабулаке прошла командно-штабная тренировка с органами управления, силами и средствами звена территориальной подсистемы РСЧС при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в рамках тренировки состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности, на котором была отработана вводная по учениям. Она включала в себя прогноз возникновения ЧС (подтопление территорий, размыв берегов рек, подмыв опор мостов, обрыв ЛЭП) в связи с ливневыми дождями со снегом и шквалистым усилением ветра.

Следующим этапом стало проведение смотра личного состава, сил и средств, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ингушетия отправляет в Ростов-на-Дону гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса
Количество безналичных операций по картам в Ингушетии в прошлом году выросло на 56%
Жителя КБР уличили в краже 320 тыс. рублей у фермера в Ингушетии
В Ингушетии пройдет декада экологических субботников
Ингушетия перенимает опыт Ставрополя по реанимации простаивающих предприятий и поддержке МСП
В Ингушетии состоялось открытие трех новых отделений «Почты России»
В Малгобекском районе Ингушетии состоялся семинар-практикум «Отечество мое, я верный твой солдат»
Исропила Баркенхоева назначили старшим тренером юниорской сборной Ингушетии по вольной борьбе
В аэропорту Ингушетии сообщили об установлении временного режима использования воздушного пространства
В ингушской Назрани откроют новую школу более чем на 700 мест в этом году
Судебные приставы Ингушетии взыскали уголовный штраф за незаконное проникновение в жилище

Главное

Яндекс.Метрика

 