В городе Карабулаке Ингушетии прошла комплексная проверка автогазозаправочных станций
В Карабулаке провели межведомственную проверку автогазозаправочных станций, в которой приняли участие представители экономического и архитектурного отделов мэрии города, налоговой службы, регионального технадзора.
В ходе инспекции обращалось внимание на наличие регистрации в надзорных органах, документов на объекты и земельные участки, трудовых договоров с работниками и кассовых аппаратов.
Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, по итогам рейда выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены в короткие сроки.