В городе Карабулаке Ингушетии прошла комплексная проверка автогазозаправочных станций

В ходе инспекции обращалось внимание на наличие регистрации в надзорных органах, документов на объекты и земельные участки, трудовых договоров с работниками и кассовых аппаратов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, по итогам рейда выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены в короткие сроки.