В городе Карабулаке Ингушетии прошла комплексная проверка автогазозаправочных станций

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В Карабулаке провели межведомственную проверку автогазозаправочных станций, в которой приняли участие представители экономического и архитектурного отделов мэрии города, налоговой службы, регионального технадзора.

В ходе инспекции обращалось внимание на наличие регистрации в надзорных органах, документов на объекты и земельные участки, трудовых договоров с работниками и кассовых аппаратов.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, по итогам рейда выявлен ряд нарушений, которые должны быть устранены в короткие сроки.

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