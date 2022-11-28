В городе Карабулаке Ингушетии прошли первые робототехнические соревнования

Организаторами мероприятия, прошедшего под девизом: «Наш мир без террора», выступили мэрия и Центр детского технического творчества.

Как сообщила пресс-служба администрации Карабулака, главные цели соревнований: популяризация научно-технического творчества и повышение престижа инженерных профессий среди детей, популяризация учебных курсов в области робототехники и программирования, выявление и поощрение интеллектуально одарённых детей, а также пропаганда неприятия всех форм экстремизма и терроризма среди подрастающего поколения.

Состязания прошли в двух возрастных группах: учащиеся 4-6 классов собирали на скорость роботов на базе стандартных наборов Lego Education, ребята постарше демонстрировали более сложных программируемых роботов, выполняющих полезные функции.

Продвинутость и актуальность робототехнических устройств оценивало представительное жюри: вице-мэр Карабулака Иналук Мальсагов, депутат городского совета Хусейн Амаков, секретарь городской антитеррористической комиссии Тимур Мальсагов, председатель молодежного совета при Главе Ингушетии Урусхан Барханоев, руководитель региональной федерации всестилевого каратэ Абдул-Азит Шаухалов, директор пятой школы Зарета Шаухалова.

Школьники защищали свои творческие проекты, показывали взрослым, чему они научились на уроках робототехники и программирования, демонстрировали полученные знания на практике.

По итогам соревнований авторов лучших роботов, победителей и призёров в каждой номинации наградили ценными подарками и дипломами в соответствии с занятыми местами.

Учитывая успешность прошедшего турнира и важность развития в республике данного направления, рассматривается возможность проведения в следующем году в Карабулаке региональных соревнований по робототехнике среди школьников.

Завершилось мероприятие небольшой экскурсией по школе. Гостей пригласили в РЖД-класс, их ознакомили с макетом железнодорожной станции с вокзалом, все элементы созданы местными умельцами своими руками из подручных материалов, а также изготовлены на 3D-принтере.