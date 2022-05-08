В городе Карабулаке Ингушетии прошло торжественное мероприятие к 77-й годовщине Победы

Отметить значимый праздник собрались представители муниципальных органов власти, ветеранских организаций, общественности, молодежного совета, местные юнармейцы, жители города разных возрастов.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии муниципального образования, в ходе мероприятия состоялась церемония возложения венков к монументу героям, павшим в борьбе за свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны.

Праздничную атмосферу для участников мероприятия создали солисты городского Дома культуры и приглашенные звезды ингушской эстрады. Патриотические песни для зрителей исполнили Народная артистка Ингушетии Роза Ахциева, Заслуженная артистка республики Заира Алхоева, победительница вокального конкурса «Моя звезда» в городе Санкт-Петербурге Даяна Татриева, победительница московского международного вокального конкурса патриотической песни к 77-й годовщине Великой Победы Луиза Цурова.

Отмечается, что мероприятие проходило под аккомпанемент непрекращающегося проливного дождя, что внесло определенные коррективы в празднование, организаторам пришлось немного сократить концертную программу.