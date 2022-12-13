Коррупция

В городе Карабулаке Ингушетии провели антикоррупционный урок для старшеклассников

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В Карабулакской городской первой школе прошел открытый урок, приуроченный к Международному дню борьбы с коррупцией.

По информации мэрии города, на классном часе учащимся объяснили, что такое «коррупция», были названы ее причины, обозначены формы проявления, а также указаны вредные последствия этого явления для каждого гражданина и общества в целом. Ученики проанализировали историю коррупции в стране и пришли к выводу, что это зло, подтачивающее основы государства, имеет древние корни.

Старшеклассники под руководством педагогов подготовили насыщенную программу: кроме теоретической части и ответов на вопросы, ее выгодно отличали театрализованные сценки, в которых обыгрывались различные ситуации, приводящие к коррупционным проявлениям, нарушающие, в том числе, морально-этические нормы.

Начальник общего отдела мэрии Карабулака Мадина Мамилова и директор данного общеобразовательного учреждения Зарета Часыгова поблагодарила ребят за интересную подачу и раскрытие темы, отметив их хорошие знания и артистизм. В завершение мероприятия всех участников школьного часа поощрили подарками от администрации города.

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