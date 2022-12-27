Рейд

В городе Карабулаке Ингушетии провели рейд по точкам продажи пиротехники

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В преддверии новогодних праздников в Карабулаке прошёл рейд по торговым точкам, реализующим пиротехнические изделия.

В совместном мероприятии приняли участие представители администрации Карабулака, отдела надзорной деятельности по городу ГУ МЧС, службы участковых уполномоченных полиции ОМВД России.

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в ходе профилактической акции проверили соблюдение условий хранения петард, хлопушек, бенгальских огней, салютов и фейерверков, а также их происхождение. Участники рейда проинструктировали персонал магазинов о требованиях пожарной безопасности и напомнили о запрете продажи пиротехнических изделий несовершеннолетним. Обращалось внимание на наличие первичных средств пожаротушения, пожарной сигнализации, планов эвакуации и запасных выходов из помещений, где реализуется огнеопасная продукция.

Напомним, запрещается держать зажженные пиротехнические изделия в руках, использовать их в жилых помещениях и на балконе, направлять в сторону людей, сжигать в костре, разбирать и подвергать механическим воздействиям. Пиротехнику необходимо хранить в недоступном для детей месте, вдали от нагревательных приборов и источников открытого огня.

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