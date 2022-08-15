В городе Карабулаке Ингушетии проверили школы перед началом учебного года

Как сообщили в мэрии муниципального образования, в мероприятии приняли участие секретарь АТК, представители Росгвардии, УФСБ, ОМВД России по г. Карабулаку, пожарно-спасательной части № 4.

По итогам проверки рабочей группой был составлен комиссионный акт состояния антитеррористической защищённости образовательных учреждений с указанием выявленных недостатков и рекомендаций для их устранения.