В городе Карабулаке Ингушетии проводится проверка газового оборудования

0

В Карабулаке осуществляется проверка внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Трагические случаи, связанные с газом, стали не такими уж редкими в регионе. Так, 28 января трое жителей многоквартирного дома № 40а на улице Джабагиева в Карабулаке отравились угарным газом и попали в больницу, после оказанной медицинской помощи здоровью матери и двоих детей ничего не угрожает.

Городская прокуратура инициировала очередной рейд с участием представителей газовой службы, МЧС, ВДПО, службы участковых уполномоченных полиции, мэрии и управляющей компании. В частности, в так называемом «афганском доме» провели инспекцию исправности газоиспользующего оборудования, состояния вентиляционных каналов, наличия дымоходов.

По итогам рейда серьёзных нарушений не обнаружили, но были зафиксированы и запротоколированы некоторые недочеты. По ним будут предприняты меры прокурорского реагирования.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В административном округе Назрани Ингушетии заменили ветхий газопровод
В Назрани Ингушетии вандалы испортили фонари, скамейки и элементы ограды
Махмуд-Али Калиматов: в Сталинградской битве участвовало более ста ингушей
Единороссы Ингушетии провели прием граждан в Назрановском районе
На благоустройство общественных территорий в 2022 году в Ингушетии потратили свыше 136 млн рублей
В Карабулаке Ингушетии вандалы испортили общественное имущество на мини-спортплощадке
Жителя Ингушетии уличили в незаконном получении более 1,3 млн руб. за умершего отца
В Комтуризма Ингушетии провели аттестацию гидов-экскурсоводов из регионов СКФО
За хранение самодельного пистолета житель Ингушетии отработает один год
В Ингушетии приступили ко второму этапу строительства очистных сооружений на 3,6 млрд рублей
В Ингушетии первичные отделения «Движения первых» создадут во всех образовательных учреждениях

Главное

Яндекс.Метрика

 