В городе Карабулаке Ингушетии проводится проверка газового оборудования

Трагические случаи, связанные с газом, стали не такими уж редкими в регионе. Так, 28 января трое жителей многоквартирного дома № 40а на улице Джабагиева в Карабулаке отравились угарным газом и попали в больницу, после оказанной медицинской помощи здоровью матери и двоих детей ничего не угрожает.

Городская прокуратура инициировала очередной рейд с участием представителей газовой службы, МЧС, ВДПО, службы участковых уполномоченных полиции, мэрии и управляющей компании. В частности, в так называемом «афганском доме» провели инспекцию исправности газоиспользующего оборудования, состояния вентиляционных каналов, наличия дымоходов.

По итогам рейда серьёзных нарушений не обнаружили, но были зафиксированы и запротоколированы некоторые недочеты. По ним будут предприняты меры прокурорского реагирования.