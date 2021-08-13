В городе Карабулаке Ингушетии проводится работа по перезакладке книг похозяйственного учёта

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В Карабулаке проводится работа по перезакладке книг похозяйственного учёта личных подсобных хозяйств на период с 2021 по 2025 годы.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, эти сведения обновляются и актуализируются каждые пять лет, их сбор осуществляется путём сплошного обхода хозяйств и опроса их членов. Записи в похозяйственные книги производятся на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе членами ЛПХ. При перезакладке похозяйственных книг обеспечивается конфиденциальность информации, предоставляемой гражданами.

Заместитель главы города Иналук Мальсагов обратился к жителям Карабулака с просьбой об оказании содействия в данной работе. Достоверность сведений необходима для оказания качественных муниципальных услуг гражданам, в том числе при выдаче администрацией города заявителям различных справок, документов и т. д.

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