В городе Карабулаке Ингушетии устраняют крупную утечку воды

0

В Карабулаке произошёл прорыв водопровода из-за сильной изношенности трубы, пролегающей по территории парка Славы.

Накануне жительницы города обратились в мэрию по поводу образовавшегося скопления воды в смотровом колодце водопровода на территории парка Славы, примыкающего к их многоквартирному дому. Заявительницы выражали опасения, что вода может подтекать под жилое строение, подмывая его фундамент.

Глава администрации Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба, поручил ответственным лицам незамедлительно выехать на место, изучить ситуацию и принять необходимые меры.

Ранее здесь уже устранялись утечки воды, однако происходили повторные аварии, сейчас принято решение о замене 30-метрового участка трубы.

Отмечается, что градоначальник поставил задачу решить проблему в кратчайшие сроки. Ремонтные работы ведутся с привлечением необходимой техники и специалистов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В фонд музея МКЖР Ингушетии переданы в дар награды участника Первой мировой войны
Представители Ингушетии приняли участие в международной агропромышленной выставке «МинводыАГРО»
Ингушский футболист Зелимхан Бакаев вызван в сборную России по футболу
В Ингушетии пройдет второй этап чемпионата республики по шашкам среди незрячих и слабовидящих
Для Союза писателей Ингушетии будет выделено помещение
Жителей Ингушетии призвали не рассылать неподтвержденную информацию об участниках СВО
На «Экосистему» завели два дела за возгорание ТКО на свалке в Ингушетии
Калиматов поблагодарил родителей погибших в ходе СВО военнослужащих за сыновей
Глава Ингушетии учредил 155 стипендий для лучших студентов
Фургон с мясом неизвестного происхождения задержали в Ингушетии
В столице Ингушетии прошло мероприятие антинаркотической направленности

Главное

Яндекс.Метрика

 