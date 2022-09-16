В городе Карабулаке Ингушетии устраняют крупную утечку воды

Накануне жительницы города обратились в мэрию по поводу образовавшегося скопления воды в смотровом колодце водопровода на территории парка Славы, примыкающего к их многоквартирному дому. Заявительницы выражали опасения, что вода может подтекать под жилое строение, подмывая его фундамент.

Глава администрации Карабулака Магомед-Башир Осканов, сообщила его пресс-служба, поручил ответственным лицам незамедлительно выехать на место, изучить ситуацию и принять необходимые меры.

Ранее здесь уже устранялись утечки воды, однако происходили повторные аварии, сейчас принято решение о замене 30-метрового участка трубы.

Отмечается, что градоначальник поставил задачу решить проблему в кратчайшие сроки. Ремонтные работы ведутся с привлечением необходимой техники и специалистов.