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В городе Карабулаке Ингушетии в ближайшее время откроется школа на 720 мест

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В городе Карабулаке в скором времени откроется новая школа на 720 мест, в настоящее время идет работа по оснащению образовательного учреждения технологическим оборудованием.

Как сообщила пресс-служба Главы и правительства Ингушетии, трёхэтажное здание площадью более 3 тыс. кв. м возводилось по национальному проекту «Образование». Запуск школы позволит полностью закрыть потребность в школьных ученических местах для третьего и четвертого микрорайонов Карабулака, где много новостроек.

В здании образовательного учреждения будут располагаться актовый, спортивный и читальный залы, просторные пищеблок и столовая, оснащённые учебные кабинеты, лаборатории и мастерские.

Отмечается, что строительство школы ведёт подрядная организация «Балторг», техническое сопровождение и строительный контроль — ГУП «УКС РИ».

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