Благоустройство

В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство улицы Градусова

0

В Карабулаке досрочно завершат благоустройство на текущий год общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, два объекта — улицы Пушкина и Зязикова — благоустроили ранее, в настоящее время завершаются работы на улице Градусова.

На объекте обновят порядка 900 метров дорожного полотна, обустроят тротуар для пешеходов протяжённостью более 700 метров и установят 30 опор уличного освещения. Завершение проекта намечено ко Дню города.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Боеприпас разрывного действия изъят у жителя Ингушетии
9 учеников получили школьные наборы от полицейских города Сунжи Ингушетии
Ингушский спортсмен Магомед-Амин Цечоев стал призёром всероссийских соревнований по дзюдо
Ингушские дзюдоисты завоевали две медали на XI Летней спартакиаде учащихся России
Власти Ингушетии отправили жителям ЛДНР 20 тонн питьевой воды
В мэрии столицы Ингушетии призвали горожан уважать труд коммунальщиков
Правоохранители Ингушетии задержали нелегального перевозчика ценной древесины
Родителей школьников Ингушетии приглашают на IX Общероссийское родительское собрание
Все школы Ингушетии прошли приемку в преддверии нового учебного года
Около 150 тыс. рублей похитили у жителя Ингушетии дистанционные мошенники
Ингушский боксер Умар Султыгов стал победителем международного турнира в Грозном

Главное

Яндекс.Метрика

 