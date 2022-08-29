В городе Карабулаке Ингушетии завершается благоустройство улицы Градусова

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, два объекта — улицы Пушкина и Зязикова — благоустроили ранее, в настоящее время завершаются работы на улице Градусова.

На объекте обновят порядка 900 метров дорожного полотна, обустроят тротуар для пешеходов протяжённостью более 700 метров и установят 30 опор уличного освещения. Завершение проекта намечено ко Дню города.