Благоустройство

В городе Карабулаке Ингушетии завершили благоустройство участка улицы Градусова

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В Карабулаке досрочно завершили благоустройство общественных территорий в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, последним из трёх намеченных к благоустройству объектов в этом году был участок улицы Градусова.

Отмечается, что там дорожное полотно было в плохом состоянии, а освещение полностью отсутствовало. В ходе работ заасфальтировали дорогу протяжённостью 900 метров, обустроили тротуар длиной 700 метров, установили 30 опор уличного освещения.

Теперь на этом участке улицы стало гораздо комфортнее передвигаться пешеходам и автомобилистам. Ранее за счёт федеральных средств также привели в порядок улицы Зязикова и Пушкина.

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