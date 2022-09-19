В городе Карабулаке Ингушетии завершили благоустройство участка улицы Градусова

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, последним из трёх намеченных к благоустройству объектов в этом году был участок улицы Градусова.

Отмечается, что там дорожное полотно было в плохом состоянии, а освещение полностью отсутствовало. В ходе работ заасфальтировали дорогу протяжённостью 900 метров, обустроили тротуар длиной 700 метров, установили 30 опор уличного освещения.

Теперь на этом участке улицы стало гораздо комфортнее передвигаться пешеходам и автомобилистам. Ранее за счёт федеральных средств также привели в порядок улицы Зязикова и Пушкина.