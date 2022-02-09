В городе Карабулаке провели рейды по выявлению нелегальных предпринимателей

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города, очередное мероприятие было нацелено на легализацию трудовых отношений и постановку предпринимателей на налоговый учёт.

В рейде приняли участие представители налоговой службы, инспекции труда, экономического отдела мэрии Карабулака. В ходе акции члены межведомственной группы посетили 18 торговых точек на улице Джабагиева, включая магазины и заведения общепита, расположенные на территории центрального городского рынка.

По итогам инспекции выявлен ряд нарушений: отсутствие трудовых договоров с работниками, патентов на торговлю, уголков потребителя. Предпринимателям указали на обнаруженные недостатки, которые должны быть устранены в короткие сроки.