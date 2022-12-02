В городе Магасе Ингушетии заменят фонари близ всех школ

Произведена замена уличных ламп на светодиодные фонари рядом с ГБОУ «Лицей — детский сад города Магаса», установлено дополнительное освещение, а также проверено состояние всех уличных осветительных приборов.

Данные работы будут проводиться вблизи всех образовательных учреждений для должного функционирования уличного освещения на прилегающих к ним территориям, сообщает пресс-служба муниципалитета.