В городе Магасе Ингушетии заменят фонари близ всех школ
Специалисты МКУ «Электросети» столицы Ингушетии по поручению градоначальника Усмана Аушева проводят проверку осветительных приборов городских улиц.
Произведена замена уличных ламп на светодиодные фонари рядом с ГБОУ «Лицей — детский сад города Магаса», установлено дополнительное освещение, а также проверено состояние всех уличных осветительных приборов.
Данные работы будут проводиться вблизи всех образовательных учреждений для должного функционирования уличного освещения на прилегающих к ним территориям, сообщает пресс-служба муниципалитета.