В городе Малгобеке благоустроили дорогу, ведущую к детскому саду «Солнышко»

Разделяющий тротуар, разбитый участок дороги в этом месте доставляли хлопоты как автомобилистам, так и пешеходам. По этой причине родители детей обратились к главе города с просьбой решить эту проблему.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города воинской славы, теперь путь к детскому саду пролегает по ровному тротуару и качественному дорожному покрытию.