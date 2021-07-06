Благоустройство

В городе Малгобеке благоустроили дорогу, ведущую к детскому саду «Солнышко»

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Мэрия города Малгобека провела работы по устройству асфальтобетонного покрытия участка дороги, ведущего к детскому саду № 3 «Солнышко».

Разделяющий тротуар, разбитый участок дороги в этом месте доставляли хлопоты как автомобилистам, так и пешеходам. По этой причине родители детей обратились к главе города с просьбой решить эту проблему.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации города воинской славы, теперь путь к детскому саду пролегает по ровному тротуару и качественному дорожному покрытию.

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