В городе Малгобеке Ингушетии 24 ноября состоится ярмарка вакансий

Организаторы приглашают не трудоустроенных жителей Малгобекского района принять участие в ярмарке вакансий с целью подбора для себя подходящего места работы. Как сообщили в мэрии города, всех посетителей мероприятия ждет горячий чай и закуски.

Отмечается, что ярмарка проводится комитетом по делам молодежи Ингушетии совместно с администрациями муниципальных образований Малгобека и Малгобекского района.

По всем вопросам необходимо обращаться по номеру: 8 928 731-67-01.