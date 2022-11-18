Ярмарка

В городе Малгобеке Ингушетии 24 ноября состоится ярмарка вакансий

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На территории сквера Памяти и Славы в Малгобеке 24 ноября с 10 до 12 часов пройдет районная ярмарка вакансий, где будут представлены вакансии промышленными предприятиями и государственными учреждениями.

Организаторы приглашают не трудоустроенных жителей Малгобекского района принять участие в ярмарке вакансий с целью подбора для себя подходящего места работы. Как сообщили в мэрии города, всех посетителей мероприятия ждет горячий чай и закуски.

Отмечается, что ярмарка проводится комитетом по делам молодежи Ингушетии совместно с администрациями муниципальных образований Малгобека и Малгобекского района.

По всем вопросам необходимо обращаться по номеру: 8 928 731-67-01.

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