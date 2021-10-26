Благоустройство

В городе Малгобеке Ингушетии благоустроили улицу Трудовая

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В Малгобеке завершилось благоустройство улицы Трудовая, которая находится в восточной части города.

Всего в рамках национальной программы «Жилье и городская среда» на территории Малгобека в текущем году благоустроено семь улиц. Последней в этом списке стала улица Трудовая.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в рамках комплексного благоустройства, в первую очередь на улице обустроили тротуар и установили освещение. Вдоль тротуара устроена дождевая канализация для быстрого отвода выпавших осадков. В завершение ремонта на протяжении всей улицы были проведены работы по устройству асфальтобетонного покрытия дорожного полотна.

На Трудовой созданы все условия для безопасного передвижения по улице в дневное и ночное время. Необходимо лишь пользоваться тротуаром и дорогой по назначению.

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