В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская
В городе Малгобеке практически завершена работа по асфальтированию улицы Херсонская, которая проводится по поручению Главы республики.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в объем работ входит асфальтирование 1,3 километра дороги, устройство разделительной полосы проезжей части из бордюрного камня, разметки и освещение.
«С уверенностью можно сказать, что благоустроенная улица Херсонская позволит разгрузить транспортные потоки по центральной улице имени Суламбека Осканова, которая является самой загруженной в городе», — подчеркнули в администрации Малгобека.