В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская

0

В городе Малгобеке практически завершена работа по асфальтированию улицы Херсонская, которая проводится по поручению Главы республики.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в объем работ входит асфальтирование 1,3 километра дороги, устройство разделительной полосы проезжей части из бордюрного камня, разметки и освещение.

«С уверенностью можно сказать, что благоустроенная улица Херсонская позволит разгрузить транспортные потоки по центральной улице имени Суламбека Осканова, которая является самой загруженной в городе», — подчеркнули в администрации Малгобека.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Житель Ингушетии отработал 100 часов в ЖКХ Магаса за езду без прав
К Дню солидарности в борьбе с терроризмом НБ Ингушетии проводит правовой час
В Ингушетии чиновник подозревается в хищении бюджетных средств при проведении спортивного мероприятия
В музее краеведения Ингушетии проходит выставка к Дню окончания второй мировой войны
Сильнодействующие вещества и героин изъяты у двоих жителей Ингушетии
Ислам Арапханов назначен старшим тренером известного ингушского спортклуба «Ади Ахмад»
В селах Назрановского района Ингушетии прошли сходы жителей по формированию «Ингушской роты»
В селе Экажево Ингушетии чествовали учителя, отдавшего 55 лет педагогической деятельности
Сотрудники МЧС Ингушетии провели в школах уроки по ОБЖ
В школе села Экажево Ингушетии установили доску, посвященную кавалеру ордена Мужества Ахмеду Муталиеву
В городе Карабулаке Ингушетии открыли мемориальную доску в честь Героя России Адама Хамхоева

Главное

Яндекс.Метрика

 