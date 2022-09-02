В городе Малгобеке Ингушетии близится к завершению работа по асфальтированию улицы Херсонская

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в объем работ входит асфальтирование 1,3 километра дороги, устройство разделительной полосы проезжей части из бордюрного камня, разметки и освещение.

«С уверенностью можно сказать, что благоустроенная улица Херсонская позволит разгрузить транспортные потоки по центральной улице имени Суламбека Осканова, которая является самой загруженной в городе», — подчеркнули в администрации Малгобека.