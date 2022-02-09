В городе Малгобеке Ингушетии ликвидируют места стихийной торговли
В Малгобеке начаты рейды по предупреждению и ликвидации незаконной торговли. В частности, санкциям подвергаются торговцы без необходимых документов на товар, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Очередной рейд по пресечению фактов незаконной торговли сотрудники отдела администрации города и участковые уполномоченные полиции провели на улице Нурадилова. Нелегальные торговцы, как правило, продают товар без документов, удостоверяющих качество продукции и подтверждающих сведения о производителе и поставщике, а зачастую и без соблюдения элементарных санитарных правил», — говорится в сообщении.
С нарушителями проведены профилактические беседы, составлены протоколы об административных правонарушениях.
Работа в данном направлении продолжается.