В городе Малгобеке Ингушетии ликвидируют места стихийной торговли

«Очередной рейд по пресечению фактов незаконной торговли сотрудники отдела администрации города и участковые уполномоченные полиции провели на улице Нурадилова. Нелегальные торговцы, как правило, продают товар без документов, удостоверяющих качество продукции и подтверждающих сведения о производителе и поставщике, а зачастую и без соблюдения элементарных санитарных правил», — говорится в сообщении.

С нарушителями проведены профилактические беседы, составлены протоколы об административных правонарушениях.

Работа в данном направлении продолжается.