Музей

В городе Малгобеке Ингушетии модернизирован музей боевой и трудовой славы

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В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в городе Малгобеке Ингушетии модернизирован музей боевой и трудовой славы имени Башира Чербижева.

Оформлены три зала — боевой и трудовой славы, а также этнографический зал, в котором представлены экспонаты, относящиеся к аланскому периоду, средневековью, XIX и XX векам. Стены залов оббиты специальным материалом серого цвета, полы застелены износостойким ковровым покрытием. Проведен монтаж современного освещения, сообщает пресс-служба мэрии города.

В музее установлены современные открытые и закрытые витрины разных размеров, что дало возможность выставить даже крупные экспонаты, которые раньше приходилось держать в запасниках. Также привезены специальные шкафы для документов, металлические сейфы для хранения экспонатов.

Музей-мемориал боевой и трудовой славы города Малгобека основан в 1978 году. В 1984 году были перезахоронены останки воинов, защищавших город воинской славы в годы войны, и на этом месте построен мемориал «Слава». Музей был перенесен на это место и уже 9 мая 1984 года был открыт новый единый комплекс.

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