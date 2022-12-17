В городе Малгобеке Ингушетии модернизирован музей боевой и трудовой славы

Оформлены три зала — боевой и трудовой славы, а также этнографический зал, в котором представлены экспонаты, относящиеся к аланскому периоду, средневековью, XIX и XX векам. Стены залов оббиты специальным материалом серого цвета, полы застелены износостойким ковровым покрытием. Проведен монтаж современного освещения, сообщает пресс-служба мэрии города.

В музее установлены современные открытые и закрытые витрины разных размеров, что дало возможность выставить даже крупные экспонаты, которые раньше приходилось держать в запасниках. Также привезены специальные шкафы для документов, металлические сейфы для хранения экспонатов.

Музей-мемориал боевой и трудовой славы города Малгобека основан в 1978 году. В 1984 году были перезахоронены останки воинов, защищавших город воинской славы в годы войны, и на этом месте построен мемориал «Слава». Музей был перенесен на это место и уже 9 мая 1984 года был открыт новый единый комплекс.