В городе Малгобеке Ингушетии на улице Херсонской идут работы по устройству тротуара

В мэрии города отметили, что тротуар для пешеходов на данном участке отсутствовал полностью, и жители этой улицы вынуждены были ходить прямо по проезжей части до школы и магазинов. Также дети выходили гулять за пределы двора, катались на велосипедах, самокатах, что становилось опасным для их жизни и здоровья.

Уже совсем скоро по обновленному тротуару можно будет пройти с таким же удовольствием, как и на остальных благоустроенных улицах города.