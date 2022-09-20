Благоустройство

В городе Малгобеке Ингушетии на улице Херсонской идут работы по устройству тротуара

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В Малгобеке на улице Херсонской идут работы по устройству тротуара — создается комфортная пешеходная зона у трех социально значимых объектов.

В мэрии города отметили, что тротуар для пешеходов на данном участке отсутствовал полностью, и жители этой улицы вынуждены были ходить прямо по проезжей части до школы и магазинов. Также дети выходили гулять за пределы двора, катались на велосипедах, самокатах, что становилось опасным для их жизни и здоровья.

Уже совсем скоро по обновленному тротуару можно будет пройти с таким же удовольствием, как и на остальных благоустроенных улицах города.

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