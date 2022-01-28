В городе Малгобеке Ингушетии обсудили участие в создании электронной Книги Памяти

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии Малгобека, на мероприятии были проработаны механизмы сбора, анализа и обобщения информации для составления списков ветеранов Великой Отечественной войны, взаимодействие с военным комиссариатом, а также организация работы по привлечению для этого активистов и волонтеров.

Напомним, Минобороны РФ готовит к выпуску электронную Книгу Памяти сел и муниципальных образований РФ с целью увековечения памяти максимального количества участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в малых населенных пунктах и установления их имен и судеб. Электронная Книга Памяти будет подготовлена к празднованию 80-летия Великой Победы.

В нее войдут имена участников войны, наименование населенных пунктов с указанием количества участников ВОВ данного населенного пункта. Электронная Книга Памяти для всеобщего доступа граждан будет размещена в сети «Интернет» на создаваемом сайте «Малая родина. Книга Памяти».