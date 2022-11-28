В городе Малгобеке Ингушетии откроют центр социального обслуживания пожилых людей

Об этом в своем Телеграм-канале сообщил Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По его словам, в современном здании будут размешаться не только социальные службы, но и помещения временного размещения для людей, оставшихся без жилья.

«К сожалению, сейчас случается и такое, по разным жизненным обстоятельствам и у нас пожилые люди могут остаться без жилья, без близких родственников. Да их немного, но они есть. Все они прожили непростую жизнь, и мы обязаны проявлять заботу о них. В первую очередь, она будет выражаться в создании инфраструктуры и оказании всесторонней помощи и поддержки таким людям», — отметил Калиматов.

По данным Главы, одиноко проживающих пожилых людей в республике около 800 человек, все они получают социальные услуги. «У подавляющего большинства есть близкие родственники, которые их посещают и помогают», — подчеркнул руководитель субъекта.