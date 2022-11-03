В городе Малгобеке Ингушетии открыли благоустроенную улицу Херсонскую

Дорожные работы и благоустройство территории закончились здесь в установленные сроки. На дорожном полотне с асфальтовым покрытием и протяженностью 1,1 км были проведены земляные работы с уплотнением и устройством ПГС. По всей длине дороги установлены бордюрные камни. Улица стала двусторонней четырехполосной — по 3,5 м каждая, общая ширина дороги составляет 14 м. Рядом с дорогой проложен тротуар для пешеходов, установлены опоры освещения. Общая стоимость проведения указанных работ составила около 40 млн рублей.

По словам руководителя субъекта, подобными транспортными артериями гордятся крупные города России. Сегодня они становятся реальностью для Ингушетии, образцом для развития дорожной сети других муниципальных образований региона.

«Вы знаете и видите, что в городах и селах республики проводится масштабная работа по созданию комфортной муниципальной среды, осуществляется благоустройство нескольких десятков общественных территорий. Вся эта большая деятельность выполняется с одновременным ремонтом, реконструкцией и строительством новых дорожных коммуникаций. Современная широкая дорога поможет снять нагрузку с других транспортных магистралей города, создаст много удобств, для пассажиров и грузопотока других населенных пунктов Малгобекского района», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Новая транспортная линия позволит разгрузить центральную улицу. Раньше весь транспортный поток, направляющийся в сельские поселения Вежарий-Юрт, Вознесеновское, «36 участок» и другие населенные пункты, проходил через центр города. Новая дорога, которая отвечает всем требованиям безопасности и комфорта, избавит водителей от пробок и сэкономит им время нахождения в пути.

Отметим, что в начале октября на улице Херсонской прошла акция, посвященная памяти погибших участников специальной военной операции по защите Донбасса. В ней приняли участие Глава Ингушетии и супруга руководителя ДНР Ирина Пушилина. В рамках мероприятия здесь было высажены десятки саженцев.