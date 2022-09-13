В городе Малгобеке Ингушетии открылся новый межотраслевый колледж

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В городе Малгобеке Ингушетии состоялось торжественное открытие Северо-Кавказского межотраслевого колледжа, в котором созданы все условия для успешной учебы.

В церемонии принял участие председатель общественного совета при администрации Малгобека, член Общественной палаты республики Ераки Гантемиров, который от имени главы города Мусы Галаева поздравил всех присутствующих с этим замечательным событием, пожелал студентам успешной учебы, а преподавателям — хороших студентов.

Как сообщили в мэрии города, в колледже будут обучать студентов по следующим специальностям: фармация, сестринское дело, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность, дошкольное образование, преподавание в начальных классах.

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