В городе Малгобеке Ингушетии открылся новый межотраслевый колледж

В церемонии принял участие председатель общественного совета при администрации Малгобека, член Общественной палаты республики Ераки Гантемиров, который от имени главы города Мусы Галаева поздравил всех присутствующих с этим замечательным событием, пожелал студентам успешной учебы, а преподавателям — хороших студентов.

Как сообщили в мэрии города, в колледже будут обучать студентов по следующим специальностям: фармация, сестринское дело, экономика и бухгалтерский учет, право и организация социального обеспечения, правоохранительная деятельность, дошкольное образование, преподавание в начальных классах.