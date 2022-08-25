В городе Малгобеке Ингушетии по нацпроекту благоустраивают улицу

Так как тротуар — важнейшая часть системы безопасности любой дороги в населенном пункте, начаты работы по устройству тротуарной дорожки с асфальтовым покрытием толщиной 4 сантиметра, сообщает пресс-служба мэрии Малгобека.

Отмечается, что в дальнейшем дорогу планируется заасфальтировать и установить новое освещение, поскольку задача администрации «создать благоприятные и комфортные условия для жителей улиц».