Муниципалитет

В городе Малгобеке Ингушетии по нацпроекту благоустраивают улицу

0

В городе воинской славы Малгобеке по нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустраивают улицу имени Зои Космодемьянской.

Так как тротуар — важнейшая часть системы безопасности любой дороги в населенном пункте, начаты работы по устройству тротуарной дорожки с асфальтовым покрытием толщиной 4 сантиметра, сообщает пресс-служба мэрии Малгобека.

Отмечается, что в дальнейшем дорогу планируется заасфальтировать и установить новое освещение, поскольку задача администрации «создать благоприятные и комфортные условия для жителей улиц».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Уполномоченный по правам человека в Ингушетии передал гуманитарный груз для школы и больницы в ЛНР
Инфраструктурные облигации теперь можно использовать для строительства жилья
В Ингушетии создадут искусственные водоемы для орошения полей
Дзюдоист Хасан Халмурзиев завоевал «золото» на спартакиаде по летним видам спорта
Глава Ингушетии провел заседание координационного совещания по обеспечению правопорядка
Сотрудник филиала банка в Ингушетии подозревается в хищении 30 тыс. рублей
Ингушские села Экажево и Сурхахи свяжут качественным дорожным полотном
В столице Ингушетии на фестивале «Голос гармони» соберутся лучшие исполнители со всего Кавказа
Пятеро юных жителей Ингушетии представят республику на Детском культурном форуме в Москве
Ингушетия на 100% выполнила дорожные работы от годового плана
Полицейские и ветеран МВД Ингушетии встретились с ребятами в детском лагере «Эрзи»

Главное

Яндекс.Метрика

 