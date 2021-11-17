В городе Малгобеке Ингушетии поощрили участников художественной самодеятельности

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В культурно-досуговом центре Малгобека поощрили участников художественной самодеятельности, сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии.

Художественный руководитель учреждения Милана Ахциева вручила школьникам грамоты за активное участие в мероприятиях КДЦ и пожелала им творческого потенциала, интересных идей и замыслов, активного проявления собственной инициативы и признательности зрителей.

«Творческое совершенствование бесконечно, в этом процессе постоянно нужно двигаться вперёд, не останавливаясь на достигнутом. И только тогда народное искусство будет жить, а пока оно живо, будет жить и наша Россия», — отметила она.

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