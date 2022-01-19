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В городе Малгобеке Ингушетии продолжается строительство детсада в рамках нацпроекта «Демография»

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В западной части города Малгобека активно ведется строительство детского сада в рамках национального проекта «Демография».

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, строительство данного дошкольного учреждения начато в мае прошлого года. Согласно графику, срок окончания строительства — 1 декабря 2022 года, но, как отметил представитель Министерства строительства республики, которое является заказчиком, открытие объекта планируется к 1 сентябрю этого года.

«Открытие нового детского сада станет большим и важным событием для наших горожан. Это говорит о том, что город развивается. Благодаря новому дошкольному учреждению мы сможем сократить дефицит мест в детских садах в западной части города. На сегодняшний день завершено устройство деревянной конструкции кровли. Далее проведут работу по устройству кровли металлопрофилем. Все инженерные коммуникации к объекту подведены», — подчеркнул мэр города Мусса Галаев.

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