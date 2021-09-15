В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по благоустройству улицы Тимирязева

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, на вышеуказанной улице произведена установка бордюров, асфальтирование тротуаров, демонтаж и ремонт освещения, а в настоящее время начаты работы по асфальтированию дорожного полотна проезжей части дороги.

«В текущем году мы запланировали благоустроить семь общественных территорий. Это именно те улицы, за которые голосовали сами жители. Не так давно мы приступили к благоустройству улицы Тимирязева и поэтому сегодня наращиваем темпы работ. В ближайшее время передадим жителям обновленную комфортную улицу. Для выполнения задач по срокам и качеству ведется непрерывный контроль каждого этапа работы подрядчиков», — подчеркнул мэр города Мусса Галаев.