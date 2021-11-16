Благоустройство

В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры

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По поручению мэра Малгобека Муссы Галаева на улице Молодёжной провели работу по выравниванию дорожного полотна и устройству дороги из песчано-гравийной смеси.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, ранее жители улицы пожаловались главе Малгобека на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, по которому невозможно было проехать.

Работы по приведению в соответствующее состояние дорожного покрытия на улице Молодёжной протяжённостью более 70 метров провели в краткие сроки.

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