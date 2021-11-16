В городе Малгобеке Ингушетии продолжаются работы по улучшению улично-дорожной инфраструктуры

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, ранее жители улицы пожаловались главе Малгобека на неудовлетворительное состояние дорожного полотна, по которому невозможно было проехать.

Работы по приведению в соответствующее состояние дорожного покрытия на улице Молодёжной протяжённостью более 70 метров провели в краткие сроки.