В городе Малгобеке Ингушетии прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых объектах

В мероприятии участвовали сотрудники мэрии совместно с руководителем Роспотребнадзора.

«К сожалению, всё еще встречаются покупатели, которые не носят в магазинах маски и перчатки, игнорируют замечания. Также, при наличии разметки в магазинах, покупатели не прислушиваются и не соблюдают дистанцирование», — отметили участники рейда.

По итогам проверки владельцам объектов были вручены уведомления о соблюдении мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.