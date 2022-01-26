В городе Малгобеке Ингушетии прошел рейд по соблюдению масочного режима в торговых объектах
В Малгобеке прошёл очередной рейд по проверке соблюдения масочного режима работниками и посетителями объектов торговли и аптечных пунктов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города.
В мероприятии участвовали сотрудники мэрии совместно с руководителем Роспотребнадзора.
«К сожалению, всё еще встречаются покупатели, которые не носят в магазинах маски и перчатки, игнорируют замечания. Также, при наличии разметки в магазинах, покупатели не прислушиваются и не соблюдают дистанцирование», — отметили участники рейда.
По итогам проверки владельцам объектов были вручены уведомления о соблюдении мер по профилактике новой коронавирусной инфекции.