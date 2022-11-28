В городе Малгобеке Ингушетии прошел турнир по плаванию среди детей

Подобные соревнования в республике проходил впервые, они были организованы при поддержке Министерства по физической культуре и спорту региона. Состязания проходили в 4-х стилях: вольный стиль, кроль на спине, брасс, баттерфляй.

Призовые места распределились следующим образом. В дисциплине «100 метров на спине» первое место занял Костоев Абдулла, второе место — Куштов Магомед-Сали, третье место — Льянов Имран. В дисциплине «100 метров брасс» золото завоевал Мальсагов Азраил, второе место — Костоев Ибрагим, третье место — Льянов Берс. В дисциплине «50 метров брасс» на первую ступеньку пьедестала поднялся Галаев Абдулах, на втором месте Хамхоев Ахмед, на третьем — Льянов Д-Мухаммад. В дисциплине «50 метров на спине» первое место занял Муцольгов Мухаммад, второе место — Шадиев Мухаммад, третье место — Могушков Руслан. В дисциплине «50 метров на спине» первое место у Костоева Ибрагима, на втором месте Медов Абдуллах, на третьем — Угурчиев Мухаммад. В дисциплине «50 метров вольный стиль» первое место — Галаев Абдулах, второе место — Евлоев Даниял, третье место — Саутиев С-Магомед, в другой возрастной категории первое место — Муцольгов Мухаммад, второе место — Шадиев Мухаммад, третье место — Тужимеев Антон. В дисциплине «100 метров комплекс» первое место — Костоев Абдулла, второе место — Куштов М-Сали, третье место — Мальсагов Асхаб.

«Плавание является одним из самых молодых видов спорта в Ингушетии. Минспорта и Федерация плавания республики всеми средствами и силами пытаются популяризировать плавание среди всех слоев населения», — подчеркнули в спортивном ведомстве региона.

За небольшой срок развития в РИ данного вида спорта при поддержке Минспорта региона и федерации плавания было проведено немало турниров и соревнований. Также ингушские ребята выезжали на чемпионаты России, первенства ЮФО, СКФО и т. д.

Отельную благодарность в спортивном ведомстве выразили президенту Федерации плавания РИ и тренеру Амерхану Мальсагову.