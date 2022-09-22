В городе Малгобеке Ингушетии прошли рейды, связанные со сбором налогов
Представители мэрии Малгобека совместно с сотрудниками налоговой инспекции и участковыми инспекторами провели рейды, направленные на оплату патентов.
Как сообщила пресс-служба администрации города, в ходе рейдовых мероприятий было вручено 4 уведомления о постановке на учет и оплачено два патента.
Мэрия Малгобека призвала предпринимателей обратиться в налоговый орган, приобрести патент и законно вести свою деятельность, оплачивая налоги и платежи в бюджет города.