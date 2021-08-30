Рейд

В городе Малгобеке Ингушетии провели рейд по пресечению фактов незаконной торговли

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Сотрудники мэрии Малгобека и полицейские провели очередной рейд по пресечению фактов незаконной торговли. Участники мероприятия инспектировали места скопления незаконной торговли на улице Промышленной.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в ходе рейда специалисты проводили с продавцами профилактические беседы, разъясняли требования действующего законодательства. В отношении продавцов, которые ранее уже предупреждались о недопустимости нарушения правил торговли, участники рейда составляли административные материалы.

«Основная масса несанкционированных торговых точек сосредоточена на остановках общественного транспорта, на газонах, пешеходных дорожках. Мы, конечно же, продолжим работу по пресечению несанкционированной торговли во взаимодействии с территориальными надзорными органами», — отметил градоначальник Мусса Галаев.

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