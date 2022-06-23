В городе Малгобеке Ингушетии провели рейды по торговым объектам
Специалисты мэрии города Малгобека совместно с работниками налоговой службы и Роспотребнадзора провели рейдовые мероприятия по торговым объектам, расположенным на улице Промышленной.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, цель проведения данного рейда — выявление фактов отсутствия патентов у предпринимателей, а также наличие документов на право собственности.
В ходе мероприятия участниками рейда были выписаны предписания владельцам торговых объектов, допустившим нарушения.
Мэрия Малгобека убедительно рекомендовала предпринимателям обращаться в налоговый орган, приобретать патент и законно вести свою деятельность, оплачивая налоги и платежи в бюджет города.