В городе Малгобеке Ингушетии провели рейды по торговым объектам

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, цель проведения данного рейда — выявление фактов отсутствия патентов у предпринимателей, а также наличие документов на право собственности.

В ходе мероприятия участниками рейда были выписаны предписания владельцам торговых объектов, допустившим нарушения.

Мэрия Малгобека убедительно рекомендовала предпринимателям обращаться в налоговый орган, приобретать патент и законно вести свою деятельность, оплачивая налоги и платежи в бюджет города.