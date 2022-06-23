Рейд

В городе Малгобеке Ингушетии провели рейды по торговым объектам

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Специалисты мэрии города Малгобека совместно с работниками налоговой службы и Роспотребнадзора провели рейдовые мероприятия по торговым объектам, расположенным на улице Промышленной.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации муниципального образования, цель проведения данного рейда — выявление фактов отсутствия патентов у предпринимателей, а также наличие документов на право собственности.

В ходе мероприятия участниками рейда были выписаны предписания владельцам торговых объектов, допустившим нарушения.

Мэрия Малгобека убедительно рекомендовала предпринимателям обращаться в налоговый орган, приобретать патент и законно вести свою деятельность, оплачивая налоги и платежи в бюджет города.

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