Выборы

В городе Малгобеке Ингушетии проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам

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В городе воинской славы Малгобеке ведется активная подготовка к предстоящим выборам 17-19 сентября.

Сотрудники мэрии города провели рейд по избирательным участкам. Во время осмотра проверялась готовность участков, наличие информационного материала, необходимого оборудования, а также санитарное состояние, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность объектов размещения избирательных участков.

При входе на каждый избирательный участок большое внимание уделялось наличию пандусов, пропускной системы, металлодетекторов, а также средств индивидуальной защиты. В соответствии с избирательным законодательством на специально отведенных местах в помещениях участковых избирательных комиссий размещена необходимая о проведении выборов и кандидатах информация.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, кабинки для голосования и другое оборудование уже завезены на участки и готовы к установке.

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