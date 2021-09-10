В городе Малгобеке Ингушетии проверили готовность избирательных участков к предстоящим выборам

Сотрудники мэрии города провели рейд по избирательным участкам. Во время осмотра проверялась готовность участков, наличие информационного материала, необходимого оборудования, а также санитарное состояние, антитеррористическая защищенность и пожарная безопасность объектов размещения избирательных участков.

При входе на каждый избирательный участок большое внимание уделялось наличию пандусов, пропускной системы, металлодетекторов, а также средств индивидуальной защиты. В соответствии с избирательным законодательством на специально отведенных местах в помещениях участковых избирательных комиссий размещена необходимая о проведении выборов и кандидатах информация.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба администрации города, кабинки для голосования и другое оборудование уже завезены на участки и готовы к установке.