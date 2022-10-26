В городе Малгобеке Ингушетии проводится ремонт дорожного полотна по улице Ватутина

По поручению мэра Муссы Галаева проводилась работа по подготовке основания для покрытия в дальнейшем асфальтом дороги. Протяженность асфальтируемого дорожного полотна составляет 200 метров.

«Работа администрации города — это в первую очередь забота о людях, где вопросы благоустройства территорий заслуживают особого внимания. И в этом я рассчитываю на взаимопонимание, поддержку всех жителей города. Только вместе, общими усилиями мы сможем сделать Малгобек краше, уютнее, более благоустроенным», — отметил мэр города Мусса Галаев.

Напомним, в 2022 году в Малгобеке были проведены работы по ремонту многих городских дорог. В частности, ремонт осуществлен на улицах Исламская, Осенняя, Северная, Албогачиева и др.