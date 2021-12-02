Рейд

В городе Малгобеке Ингушетии проводят рейды по выявлению неплательщиков налогов

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В Малгобеке осуществляются рейды по обнаружению неплательщиков налогов, сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города.

Так, комиссионная группа в составе мэра Муссы Галаева, сотрудников администрации Малгобека, участковых уполномоченных полиции, представителя Роспотребнадзора проверила объекты торговли, расположенные на улицах Нурадилова и Базоркина.

«Мы неоднократно проводили рейды по этим объектам, и результаты уже есть. Некоторые представили документы, написали заявления. Но существуют и те, кто игнорирует наши предупреждения. Если они и будут продолжать осуществлять деятельность без постановки на налоговый учет, то в отношении данных лиц будут приниматься соответствующие меры», — подчеркнул глава города.

Также в ходе рейда проводилась проверка соблюдения масочного режима в связи с угрозой распространения Covid-19.

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