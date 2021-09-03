В городе Малгобеке Ингушетии вандалы испортили три спортивные площадки

Кроме того, кусками вырвано и испорчено резиновое покрытие, которое необходимо для уменьшения риска возникновения травм во время занятий. Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, ранее жители неоднократно обращались с просьбой об устройстве данной спортивной площадки.

Во 2-ом микрорайоне и в центре Малгобека (ул. Базоркина, 43а) картина та же. Здесь вандалы испортили детские площадки. Детские турники, качели и покрытие площадок испорчены и нуждаются в основательном ремонте.

«Пока мы не научимся беречь общественное имущество, ситуация в городе не изменится! Вандальные действия несут за собой не только материальный ущерб, но и существенно влияют на социальный статус общества! Мы обращаемся к вам с огромной просьбой, давайте вместе бережно относиться к тому, что создаётся в городе. Чтобы сделать Малгобек более благоустроенным и комфортным, в первую очередь нужно содержать в достойном состоянии уже имеющиеся объекты», — обратились к населению города власти Малгобека.