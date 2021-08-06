Отопительный сезон

В городе Малгобеке Ингушетии ведется подготовка к отопительному сезону

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В Малгобеке полным ходом ведется подготовка к отопительному сезону 2021-2022 г.

Так, в городе проводятся работы по замене и ремонту теплотрасс. В частности, сотрудники ЖКХ провели ремонт теплотрассы, ведущей к многоквартирному дому на улице Гоголя.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии Малгобека, подобные работы будут продолжаться до наступления холодов. Данная мера позволит уменьшить риски возникновения аварий на теплотрассах в отопительный период и обеспечить теплом жителей многоквартирных домов.

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