В городе Малгобеке Ингушетии ведется подготовка к отопительному сезону

Так, в городе проводятся работы по замене и ремонту теплотрасс. В частности, сотрудники ЖКХ провели ремонт теплотрассы, ведущей к многоквартирному дому на улице Гоголя.

Как сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе мэрии Малгобека, подобные работы будут продолжаться до наступления холодов. Данная мера позволит уменьшить риски возникновения аварий на теплотрассах в отопительный период и обеспечить теплом жителей многоквартирных домов.