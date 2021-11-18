В городе Малгобеке Ингушетии заасфальтировали участок дорожного полотна на улице Красноармейской
В Малгобеке на улице Красноармейской заасфальтирован участок дорожного полотна протяженностью 180 метров в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии.
Грунтовая дорога по вышеуказанной улице проложена очень давно. С момента создания её никто не благоустраивал. Со временем дорожное полотно покрылось ямами. Они заполнялись дождевой водой, снегом. Благодаря проекту «Городская среда» здесь ранее были проведены все необходимые работы: асфальтовое покрытие дорожного полотна, устройство тротуара, ливнёвки. Но так как средств было недостаточно, определенный участок улицы остался в неудовлетворительном состоянии.
Жители улицы обратились к мэру Малгобека Муссе Галаеву, который дал поручение благоустроить оставшуюся территорию улицы за счет местного бюджета. В настоящее время участок дорожного полотна протяженностью 180 метров заасфальтирован, дефекты дороги устранены.