Дороги

В городе Малгобеке Ингушетии заасфальтировали участок дорожного полотна на улице Красноармейской

0

В Малгобеке на улице Красноармейской заасфальтирован участок дорожного полотна протяженностью 180 метров в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии.

Грунтовая дорога по вышеуказанной улице проложена очень давно. С момента создания её никто не благоустраивал. Со временем дорожное полотно покрылось ямами. Они заполнялись дождевой водой, снегом. Благодаря проекту «Городская среда» здесь ранее были проведены все необходимые работы: асфальтовое покрытие дорожного полотна, устройство тротуара, ливнёвки. Но так как средств было недостаточно, определенный участок улицы остался в неудовлетворительном состоянии.

Жители улицы обратились к мэру Малгобека Муссе Галаеву, который дал поручение благоустроить оставшуюся территорию улицы за счет местного бюджета. В настоящее время участок дорожного полотна протяженностью 180 метров заасфальтирован, дефекты дороги устранены.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
«Ростелеком» открыл в Ростове-на-Дону центр противодействия кибератакам
В Совете Федерации проходит выставка «Ингушетия: из древности до наших дней»
Исполнение бюджета Ингушетии по доходам за 9 месяцев текущего года впервые за 10 лет составило более 60%
86 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Все работы на дороге в село Даттых Сунженского района Ингушетии завершатся до конца текущего года
Минсельхоз Ингушетии планирует увеличить площадь виноградников с 400 до 1 тыс. га
Студентка Ингушского госуниверситета Эсет Барахоева вышла в финал Всероссийского конкурса «Твой ход»
В Ингушетии необходимо обработать 4 тыс. га против прогнозируемого нашествия саранчи
125 граммов героина изъято у жителя Ингушетии
Шестерых жителей Чечни и Ингушетии обвинили в «обналичивании» свыше 170 млн руб.
В Ингушетии в замене нуждаются порядка 65,5% водопроводных сетей

Главное

Яндекс.Метрика

 